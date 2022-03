Dutch Masters de jumping - Pieter Devos s'impose avec Kannabis

Pieter Devos a remporté le Dutch Masters de jumping de Bois-le-Duc, samedi aux Pays-Bas. Sur son hongre de 12 ans Kannabis, le Belge a été le seul à réaliser un sans-faute dans un barrage à 1m50. Les Néerlandais Willem Greve (Highway) et Marc Houtzager (Holy Moley) ont complété le podium.Neuf combinaisons ont disputé les barrages et Devos était le seul Belge présent. Jérôme Guéry a terminé 14e avec Margriet, Pieter Clemens 22e avec Malibu et Olivier Philippaerts 30e avec Mr. Idol. Dans la Coupe du monde de dressage, Domien Michiels a pris la 11e place du Grand Prix freestyle. En selle sur Intermezzo, il a récolé la note de 75,310, un nouveau record personnel. L'Allemande Jessica von Bredow-Werndl s'est imposée (90,555) devant sa compatriote Isabell Werth (84,870) et le Suédois Patrik Kittel (82,500). (Belga)