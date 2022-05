Dylan Borlée finit 2e à Forbach avec un temps bien au-delà de sa meilleure performance

Dylan Borlée a pris la 2e place du 400 mètres à Forbach, en France, dimanche. Il n'a pas réussi un très bon chrono, terminant la course en 46.42.Samedi, Dylan Borlée avait couru l'IFAM à Oordegem, où il est passé à 1 centième de son record sur 200 mètres en courant en 21.08. Dimanche, c'était son premier 400 mètres de la saison, bien au-delà de son record de 45.55. Il aura besoin de courir un 45.70 pour se qualifier pour les championnats d'Europe à Munich, et 44.90 pour les championnats du monde à Eugene. Kevin et Jonathan Borlée, ses grands frères, n'ont pas encore lancé leur saison. Ils n'ont pas non plus annoncé quand ils la démarreraient. (Belga)