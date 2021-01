Dylan Groenewegen est devenu papa le premier janvier

Dylan Groenewegen a débuté 2021 de la meilleure des manières. Le coureur cycliste néerlandais est devenu père pour la première fois dans la nuit de vendredi. Sa compagne Nine a donné naissance à un fils, Mayson. Le garçon est né six semaines avant terme, mais il se porte bien. Groenewegen a fièrement posé sur les médias sociaux avec la mère et l'enfant.Le Néerlandais de 27 ans a connu une année 2020 terrible. Sa manoeuvre dangereuse lors du sprint du peloton à l'arrivée de la 1re étape du Tour de Pologne, le 5 août à Katowice, a provoqué la chute violente de son compatriote Fabio Jakobsen qui a subi de très graves blessures. A la suite de cet incident, Groenewegen a été suspendu par l'Union Cycliste Internationale (UCI) jusqu'au 7 mai 2021. . (Belga)