Dylan Groenewegen quitte Jumbo-Visma pour des "raisons sportives"

Dylan Groenewegen ne roulera plus pour Jumbo-Visma à partir de la saison 2022. Le sprinteur néerlandais a reçu une offre d'une autre formation et a mis fin à son contrat avec l'équipe WorldTour néerlandaise, a annoncé l'équipe de Wout van Aert samedi.Groenewegen, 28 ans, roulait pour Jumbo-Visma depuis 2016. Le Néerlandais a décroché 56 victoires professionnelles avec notamment une victoire sur les Champs-Elysées lors du Tour de France 2017. La saison dernière, il avait été suspendu neuf mois après avoir provoqué une chute avec Fabio Jakobsen lors du Tour de Pologne en octobre 2020. Jakobsen était resté plusieurs jours dans le coma et avait dû subir de nombreuses opérations au visage. "Jumbo-Visma est peut-être la meilleure équipe du monde pour le moment. Je pars uniquement pour des raisons sportives", a confié Groenewegen, cité dans le communiqué. "Cette mentalité néerlandaise va me manquer mais j'ai reçu une opportunité que je ne peux pas laisser passer. Je suis content que nous avons pu trouver un accord avec les deux équipes de manière amicale." (Belga)