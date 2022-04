Dylan Teuns à la Flèche Brabançonne: "Tout a été parfait jusqu'à ma crevaison"

Dylan Teuns n'a pas pu disputer la finale de la Flèche brabançonne, mercredi, comme il l'aurait espéré. Membre de la bonne échappée dans la finale, il a été neutralisé par une crevaison de la roue dans l'avant-dernier circuit local et a été repris par le peloton."Ce fut vraiment dommage de devoir lâcher le groupe de tête sur crevaison et d'être réintégré par le peloton", a expliqué le coureur belge de l'équipe Bahrain-Victorious. "Un coup de malchance contre lequel il n'y a rien à faire! La course a été très dure, très difficile à contrôler. Pourtant, la journée a été parfaite pour moi, jusqu'à ma crevaison." Dylan Teuns a estimé que sa condition était au rendez-vous avant l'entrée dans les Ardennes. "Je retiens de la Flèche brabançonne que ma forme est encore bonne et j'espère la garder à ce niveau dans les prochains jours." (Belga)

