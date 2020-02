Dylan Teuns gagne le dernier chrono, Jakob Fuglsang s'adjuge le classement final

Dylan Teuns (Bahrain-Merida) a remporté la 5e et dernière étape de la Ruta del Sol, le Tour d'Andalousie (2.Pro), disputée sous la forme d'un contre-la-montre de 13 km à Mijas dimanche en Espagne. Le Danois Jakob Fuglsang (Astana), 34 ans, s'adjuge, comme l'an dernier, le classement général final.Parti avec 14 secondes d'avance sur l'Espagnol Mikel Landa (Bahrain-McLaren), Jakob Fuglsang a dominé ses adversaires, tous sauf un, Dylan Teuns qui s'est imposé pour 8/10es de seconde. Teuns a parcouru en effet la distance en 17 minutes et 57 secondes pour 17:57.8 à Fuglsang, vainqueur de deux étapes, et leader depuis le premier jour. L'Australien Alexander Edmondson (Mitchelton-Scott) a pris la 3e place de l'épreuve chronométrée à deux secondes de Dylan Teuns, 27 ans, qui remporte lui la 11e victoire de sa carrière et la première depuis son succès dans la 6e étape du Tour de France en juillet dernier. Au classement général, Fuglsang l'emporte avec 59 secondes d'avance sur l'Australien Jack Haig (Mitchelton-Scott), 7e du contre-la-montre à 24 secondes de Teuns, et 1:12 sur Mikel Landa. Dylan Teuns est 5e à 1:45 et Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) finit 10e à 4:12. Floris De Tier (Alpecin-Fenix) repart lui avec le maillot du meilleur grimpeur. (Belga)