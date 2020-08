Dylan Teuns prolonge son contrat chez Bahrain-McLaren

Dylan Teuns a prolongé son contrat chez Bahrain-McLaren pour les deux prochaines saisons, a annoncé la formation cycliste dimanche.Teuns avait rejoint Bahrain-McLaren en 2019 et avait remporté la sixième étape du Tour du France au sommet de la Planche des Belles Filles. Le Brabançon avait également remporté la deuxième étape du Critérium du Dauphiné. Cette année, il avait remporté le contre-la-montre individuel au Tour d'Andalousie avant l'interruption de la saison. "Je me sens bien ici. Les ambitions de l'équipe et l'état d'esprit qui y règne sont idéal pour continuer à améliorer mes résultats. Je suis reconnaissant pour toutes les opportunités que je reçois ici. Je suis certain que nous allons encore accomplir de grandes choses ensemble", a déclaré Teuns sur le site de Bahrain-McLaren. "Depuis son arrivée, j'ai été impressionné par son attitude à l'entraînement et pendant la course. Sa polyvalence fait de lui un membre précieux de notre équipe, et je me réjouis de l'aider à réaliser ses rêves", a ajouté Rod Ellingworth, le directeur général de l'équipe. (Belga)