Easyjet suspend ses vols vers le nord de l'Italie

Easyjet a annoncé vendredi la suspension de tous ses vols vers le nord de l'Italie. Les liaisons au départ de la région sont aussi concernées. Cette décision intervient à la suite d'une forte baisse de la demande, provoquée par l'apparition soudaine de plusieurs dizaines de cas de Covid-19 dans les régions de Lombardie et de Vénétie, notamment.Non seulement Easyjet sent que la demande pour le nord de l'Italie diminue mais elle constate aussi une baisse de régime pour les vols concernant d'autres pays. La compagnie bon marché ne peut encore rien dire sur l'impact financier du coronavirus mais affirme suivre la situation de près Il n'est pas encore certains que les vols au départ de Bruxelles soient concernés. Easyjet n'y décolle que pour se diriger vers l'Allemagne, la Suisse et la France. Comme d'autres compagnies aériennes, l'entreprise compte également prendre d'autres mesures. Des économies seront réalisées sur l'administration et le recrutement. Les employés vont pouvoir prendre des congés sans solde et certains projets seront reportés. (Belga)