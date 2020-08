Echange de tirs entre un conducteur et la police à Fourons: une piétonne blessée

Une piétonne a également été touchée lors d'un incident de tirs entre la police et un conducteur qui tentait d'échapper à un contrôle dans la commune de Fourons, a précisé le parquet de Limbourg samedi soir. Un automobiliste au volant d'un véhicule immatriculé en Allemagne a tenté d'échapper à un contrôle de police, samedi après-midi à Mouland, en tirant vers les policiers.Une course-poursuite a suivi, jusqu'à Fouron-le-Comte, où l'homme s'est retrouvé coincé. Il a ensuite voulu forcer un automobiliste à lui remettre sa voiture en le menaçant avec son arme mais les policiers sont arrivés entretemps et un échange de tirs a eu lieu. Le fuyard a été sérieusement blessé et emmené à l'hôpital. Une passante, également blessée, a aussi été transportée en milieu hospitalier. Le parquet de Limbourg confirme l'incident, survenu vers 16h30. La police technique et scientifique s'est rendue sur place pour une enquête approfondie. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.