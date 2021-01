Éclaircies et champs nuageux se succèderont cette fin de semaine

Les dernières précipitations hivernales quitteront la Gaume ce vendredi après-midi pour laisser place à un temps sec, indique l'Institut royal de météorologie (IRM). Éclaircies et nuages alterneront au fil des heures, excepté sur le sud-est, où les nuages s'imposeront. Les maxima varieront entre 2°C sur les sommets ardennais et 7°C sur l'ouest.Le temps restera sec dans la soirée et le ciel se dégagera petit à petit, provoquant une chute des températures. Des plaques de glace localisées pourraient ainsi se former, principalement sur l'est du pays. La nébulosité et le risque d'averses hivernales augmenteront au cours de la nuit. Samedi matin, le temps sera sec mais nuageux, les éclaircies se concentrant surtout sur le nord. Il fera souvent nuageux l'après­-midi avec des précipitations se cantonnant essentiellement à la moitié sud. Quelques flocons pourraient tomber en fin de journée et durant la soirée. Les maxima seront compris entre 0 et 5°C. La journée de dimanche débutera sous les éclaircies avant que celles-ci ne soient rattrapées par la nébulosité. Une perturbation atteindra le littoral en fin de journée. Les maxima oscilleront entre ­2°C en Hautes­ Fagnes, 3°C sur le centre et 4°C au littoral. (Belga)