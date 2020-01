Eden Hazard a repris les entraînements collectifs avec le Real Madrid

Eden Hazard s'est entraîné avec ses équipiers du Real Madrid jeudi au centre d'entraînement du club à Valdebebas. Les Madrilènes, en tête de la Liga avec trois points d'avance sur le FC Barcelone avant leur derby contre le voisin de l'Atlético Madrid samedi (16h), l'ont annoncé jeudi."Hazard a travaillé avec le groupe durant toute la séance, tandis que les joueurs titulaires lors de la victoire de Coupe contre Saragosse (0-4) se sont entraînés à un rythme moins intense", a écrit le Real sur son site officiel. Le capitaine des Diables n'a joué que 13 rencontres toutes compétitions confondues pour son nouveau club depuis son arrivée en provenance de Chelsea il y a quelques mois. Il a marqué un but et délivré quatre assists. Le Brainois s'était blessé à la cheville droite le 26 novembre dernier en Ligue des champions face au PSG (2-2) suite à un contact avec Thomas Meunier. Depuis lors, la plus grosse recrue du Real Madrid l'été dernier était sur la touche. Sans lui, le club madrilène continue d'enchaîner les bons résultats après avoir remporté la Supercoupe d'Espagne et pris la tête du championnat. Les troupes de Zinédine Zidane sont invaincues depuis le 19 octobre et une défaite 1-0 à Majorque, soit une série de 20 matches. (Belga)