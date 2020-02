Eden Hazard souffre d'une fêlure du péroné droit, révèle le Real Madrid

Le capitaine des Diables Rouges et N.7 du Real Madrid va être indisponible jusqu'à nouvel ordre. Eden Hazard souffre d'une fêlure du péroné distal droit, a révélé le club espagnol dimanche sur son site.Hazard a quitté la pelouse de Levante, samedi soir, après 67 minutes. Le Real s'y est incliné 1-0 et a perdu du coup la tête de la Liga. "Selon les examens effectués aujourd'hui sur notre joueur, Eden Hazard, par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une fêlure du péroné distal droit", écrit le Real qui précise que la situation va continuer à être évaluée. Il s'agit de la 3e blessure sérieuse cette saison de la recrue du Real arrivé cet été de Chelsea contre 100 millions d'euros. Il a d'abord été absent quatre semaines en août et septembre en raison d'une blessure aux ischios. Puis a manqué plus de deux mois de début de décembre à début février à la suite d'une fêlure au pied. Il a ainsi manqué d'abord trois, puis seize rencontres. Le Sportif belge de l'année 2018 n'a joué que 15 rencontres avec les Madrilènes avec un bilan chiffré de 1 but et 5 assists. La saison précédente, il avait totalisé les 21 goals et 17 passes assists, en 52 matchs, avec les Blues. Hazard avait effectué sa rentrée le 16 février contre le Celta Vigo. Titulaire, il avait été remplacé à la 73e minute. Samedi, c'est après 67 minutes qu'il a dû renoncer. Le magicien du dribble brainois sera donc absent pour les duels cruciaux qui attendent cette semaine le Real, mercredi contre Manchester City en 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions et dimanche contre Barcelone dans ce qui pourrait être le match décisif pour le titre en Espagne. Sa présence le 17 mars à Manchester City pour le match retour de la Ligue des Champions semble aussi assez compromise. (Belga)