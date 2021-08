Edward Planckaert décroche sa première victoire à Burgos

Edward Planckaert (Alpecin-Fenix) a remporté la première étape du Tour cycliste de Burgos (2.Pro), disputée mardi sur 161 km à Burgos même. Le coureur belge de 26 ans a dépassé l'Espagnol Gonzalo Serrano (Movistar) juste avant la ligne d'arrivée pour aller chercher la première victoire de sa carrière au sommet de l'Alto del Castillo (1,1 km à 6,1%). Serrano termine 2e devant l'Italien Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa), 3e à 1 seconde.Le Colombien Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) et le Français Romain Bardt (DSM) complètent le top 5. Les Espagnols Mario Aparicio (Burgos-BH), Sergio Roman Martin (Caja Rural - Seguros RGA), Joan Bou (Euskaltel - Euskadi) et Sergio Garcia (EOLO-Kometa, le Français Florian Matire (TotalEnergies) ainsi que le Hongrois Marton Dina (EOLO-Kometa) ont composé l'échappée du jour comptent plus de 6:30 d'avance à 125 km de l'arrivée. Ils ont été repris à 60 km de l'arrivée. Un nouveau groupe de tête s'est ensuite formé, avec Jhonatan Narvaez et Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers), Johan Jacobs (Movistar), Daniel Oss (BORA-hansgrohe), Alexys Brunel (Groupama-FDJ), Sep Vanmarcke et Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation), Matteo Trentin (UAE-Team Emirates), Tobias Bayer (Alpecin-Fenix) et Sergio Garcia (EOLO-Kometa). Vanmarcke n'a pu suivre ses compagnons d'échappée qui ont compte 1:20 d'avance. Le peloton est revenu sur les derniers fuyards à environ quatre bornes de l'arrivée. La deuxième des cinq étapes conduira le peloton de Tardajos à Briviesca sur 175 km. Cette 43e édition s'achève dimanche pour désigner le successeur de Remco Evenepoel vainqueur l'an dernier devant l'Espagnol Mikel Landa. (Belga)

