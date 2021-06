Effondrement d'un bâtiment à Anvers - La victime décédée sortie des décombres

La personne décédée dans l'effondrement d'une partie de bâtiment en construction à Anvers a été sortie des décombres vers 04h00 samedi matin, rapportent les pompiers.La victime, localisée vendredi, n'avait pu être extraite des gravats plus tôt. Un échafaudage et une partie d'une école en construction se sont effondrés vendredi dans le quartier Nieuw Zuid à Anvers. Cinq personnes sont toujours portées disparues. On ignore leur état de santé. (Belga)

