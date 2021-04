Egypte: 23 morts dans deux accidents de la route

Vingt personnes ont été tuées mercredi dans une collision entre un bus et un camion transportant des produits pétroliers dans le sud de l'Egypte, où sévit une forte insécurité routière, a-t-on appris auprès de sources médicale et sécuritaire.Cet accident a eu lieu à environ 100 km au sud d'Assiout, sur la route reliant cette ville à la mer Rouge, selon le ministère de la Santé. Trois autres personnes ont été blessées. Un autre accident de la route a fait trois morts dans le renversement mercredi d'un "microbus" près de Suez (est de l'Egypte), selon des sources médicale et sécuritaire. Les accidents de la circulation sont courants en Egypte, où de nombreuses routes sont mal entretenues et où les entorses au code de la route sont courantes. Selon les chiffres officiels, 12.000 personnes ont été tuées sur la route en 2019. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.