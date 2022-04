ELECTION PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE - Les premières projections donnent Emmanuel Macron en tête avec 56 à 58% des voix

Les premières projections donnent Emmanuel Macron en tête du second tour de l'élection présidentielle française, rapportent plusieurs médias belges. Il obtiendrait entre 56 et 58% des voix, contre entre 42 et 44% pour Marine Le Pen.Ces chiffres se basent sur de premiers dépouillements qui livrent des chiffres plus précis que les sondages alors que de nombreux bureaux ont fermé leurs portes à 19h00. Les premières estimations officielles sont attendues à 20h00. (Belga)

