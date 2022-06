Elections Législatives en France - Législatives: la Nupes et le RN à la fête, la macronie déçue

Selon les premières estimations, la coalition présidentielle Ensemble! (LREM, MoDem, Agir et Horizons) n'obtiendrait pas la majorité de 289 sièges tant espérée par le président, Emmanuel Macron. Crédité de 200 à 260 sièges, selon les instituts de sondage, la coalition a déjà fait entendre sa déception par la voie de Gabriel Attal. La coalition de gauche "la Nupes" (LFI, PS, EELV et PCF) est quant à elle à la fête, tout comme le Rassemblement national, qui réalise une percée historique.Gabriel Attal, ministre chargé des Comptes publics, a confié que les résultats obtenus par le groupe Ensemble! étaient "loin de ce qu'on espérait". "Il faudra dépasser nos clivages", a-t-il commenté. La porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire , a quant à elle déclaré : "on composera avec tous ceux qui veulent faire avancer le pays". Elle a également fait part de son "inquiétude devant des extrêmes aussi hauts". Malgré des résultats au beau fixe pour la Nupes, le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, a estimé que Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise avait "perdu son pari" aux législatives. Du côté de la gauche, les premières réactions sont venues de Sandrine Rousseau, membre du parti Europe Écologie les Verts. Elle a salué des résultats "tout à fait historiques". Même son de cloche du côté du Rassemblement National, parti de Marine Le Pen, qui réalise, selon les premières informations, une percée historique. Son porte-parole, Jordan Bardella s'est enthousiasmé du "tsunami" dont bénéficie son parti. (Belga)