Elena Dhont et Féli Delacauw de retour dans le onze des Red Flames contre l'Autriche

Elena Dhont et Féli Delacauw intègrent le onze de base des Red Flames (FIFA 19) pour le match de préparation à l'Euro féminin de football contre l'Autriche (FIFA 21), demi-finaliste du dernier Euro, dimanche, à Lierre.Par rapport à la victoire 4-1 contre l'Irlande du Nord, jeudi, Amber Tysiak en défense et Hannah Eurlings en attaque quittent l'équipe. Très dangereuse sur le flanc droit dès sa montée au jeu contre l'Irlande du Nord, Dhont, longtemps écartée sur blessure, retrouve une place de titulaire en équipe nationale pour la première fois depuis octobre 2020 et un large succès (0-9) en Lituanie. Delacauw avait été titularisée contre l'Angleterre (défaite 3-0) avant de prendre place sur le banc et de monter au jeu contre l'Irlande du Nord. Le sélectionneur Ives Serneels confirme donc neuf joueuses: la gardienne Nicky Evrard, Sari Kees, Laura De Neve, Davina Philtjens, Janice Cayman, Justine Vanhaevermaet, Julie Biesmans, Tine De Caigny et la capitaine Tessa Wullaert. (Belga)