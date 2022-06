Elise Mertens 31e mondiale avant Wimbledon, Kirsten Flipkens gagne 67 places

Elise Mertens a perdu un rang et figure à la 31e place mondiale au classement WTA de tennis à paraître lundi au moment où Wimbledon ouvrira ses portes sur le gazon londonien.Mertens avait été éliminée au deuxième tour cette semaine à Eastbourne par Kirsten Flipkens qui va entamer le dernier tournoi en simple de sa carrière par un retour dans le top 200 mondial. La Campinoise, 36 ans, a bondi de 67 places grâce à son accession en 8es de finale à Eastbourne, pour remonter à la 190e place. Elle est la 6e Belge dans la hiérarchie. Dans le sillage de Mertens, Alison Van Uytvanck (WTA 46) et Maryna Zanevska (WTA 68) campent sur leur position alors que Greet Minnen gagne une place (WTA 88) et Ysaline Bonaventure quatre (WTA 144). Au sommet du tennis mondial, le podium connaît une modification derrière la Polonaise Iga Swiatek. La Tunisienne Ons Jabeur prend en effet la deuxième place au détriment de l'Estonienne Anett Kontaveit, 3e. Dans le top 20, la Lettonne Jelena Ostapenko perd trois rangs pour passer 17e. C'est le second changement majeur dans le haut du tableau. Petra Kvitova, victorieuse à Eastbourne, en profite pour regagner cinq places. La Tchèque pointe en 26e position. La Française Caroline Garcia, lauréate en Allemagne à Bad Homburg, progresse elle de 20 rangs et figure à la 55e place, elle qui fut 4e mondiale. Dans le classement du double, Elise Mertens occupe toujours la première place mondiale. (Belga)