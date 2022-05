Elise Mertens "de retour sur le court" confirme son retour à Strasbourg

Absente des terrains depuis le tournoi d'Istanbul le 20 avril en raison d'une blessure à la jambe droite, Elise Mertens est "de retour sur le court" a-t-elle indiqué vendredi sur les réseaux sociaux postant une photo d'elle à l'entraînement à Strasbourg.La numéro 1 belge, 33e mondiale, 26 ans, confirme ainsi sa rentrée en compétition annoncée jeudi par son manager Bob Laes son manager lors du rendez-vous WTA 250 de Strasbourg, disputée sur terre battue, doté de 251.750 dollars, et qui débute lundi. Elise Mertens n'est plus apparue sur le circuit depuis son abandon au premier tour du tournoi WTA 250 d'Istanbul, le 20 avril, contre la Suédoise Rebecca Peterson. Elle avait dû renoncer au WTA 1000 de Madrid puis de Rome. Deux autres Belges disputeront les qualifications pour le rendez-vous alsacien avec Magali Kempen (N.8/WTA 352), 24 ans, et Lara Salden (WTA 371), 23 ans. (Belga)