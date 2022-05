Elise Mertens éliminée par Cori Gauff en 8e de finale, plus de Belges en simple à Paris

Elise Mertens n'est pas parvenue à se hisser pour la première fois de sa carrière en quarts de finale de Roland-Garros. La Limbourgeoise, 32e mondiale et 31e tête de série, a en effet été battue 6-4, 6-0 par l'Américaine Cori Gauff, 23e mondiale et 18e tête de série du deuxième tournoi du Grand Chelem, dimanche en huitièmes de finale, sur la terre battue du Court Philippe-Chatrier. La rencontre a duré 1 heure 24 minutes.La Limbourgeoise a égalé cette année son meilleur résultat à la Porte d'Auteuil, où elle avait déjà atteint les huitièmes de finale en 2018. Ses quatre autres participations à Roland-Garros s'étaient arrêtées au 3e tour. Elise Mertens, 26 ans, a signé son meilleur résultat en Grand Chelem en atteignant les demi-finales de l'Open d'Australie en 2018. L'année suivante, elle avait été jusqu'en quarts de finale à l'US Open. Elise Mertens éliminée, il n'y a plus de Belges en simple à Roland-Garros. Chez les messieurs, David Goffin (ATP 48) avait été éliminé samedi au 3e tour par le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 13). Elise Mertens reste en lice en double. Associée à la Russe Veronika Kudermetova, elle affrontera en huitième de finale les Chinoises Yi-Fan Xu et Zhaoxuan Yang, têtes de série N.13. Coco Gauff affrontera pour une place dans le dernier carré soit la Suissesse Jill Teichmann (WTA 24/N.23) soit l'Américaine Sloane Stephens (WTA 64), opposées en quatrième rotation dimanche sur le Court Suzanne-Lenglen. (Belga)