Elise Mertens en simple et en double samedi à l'US Open

Elise Mertens (WTA 18) jouera son match du 3e tour de l'US Open face à l'Américaine Catherine McNally (WTA 124) samedi à 19h00 (heure belge) sur le Court 11 de Flushing Meadows à New York.Catherine McNally, 18 ans, s'est hissée au 3e tour en battant la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 29), tombeuse de Kim Clijsters au 1er tour. "Je l'ai déjà rencontrée (elle l'avait battue 7-5, 6-0 au premier tour du tournoi WTA de Cincinnati, ndlr) mais cela remonte déjà à un an. J'ai encore des notes sur elle", déclare Elise Mertens à propos de sa future adversaire. "Elle varie beaucoup plus, cherche à prendre l'initiative et à venir régulièrement au filet. Je vais donc devoir sortir mes meilleurs passing-shots". La Limbourgeoise remontera ensuite sur ce même Court 11 en compagnie de la Biélorusse Aryna Sabalenka pour jouer le 2e tour du double dames. Mertens et Sabalenka, têtes de série N.2 et tenantes du titre, affronteront les Américaines Jessica Pegula et Shelby Rogers en dernière rotation. Sur le Court Arthur-Ashe, le Russe Daniil Medvedev (ATP 5), finaliste l'année dernière, ouvrira les débats à 18h00 face à l'Américain JJ Wolf (ATP 138), avant le duel américano-américain entre Serena Williams (WTA 8) et Sloane Stephens (WTA 39). L'Autrichien Dominic Thiem (ATP 3) clôturera le programme du Arthur-Ashe face à Marin Cilic (ATP 38). Programme des principaux matchs samedi de la 6e journée (3e tour): Court Arthur-Ashe . 12h00 (18h00 HB) JJ Wolf (USA) - Daniil Medvedev (Rus/tête de série N.3) . Pas avant 14h00 (20h00) Sloane Stephens (USA/26) - Serena Williams (USA/3) . 19h00 (01h00) Madison Keys (USA/7) - Alizé Cornet (Fra) Marin Cilic (Cro/31) - Dominic Thiem (Aut/2) Court Louis-Armstrong . 11h00 (17h00) Maria Sakkari (Grè/15) - Amanda Anisimova (USA/22) Roberto Bautista (Esp/8) - Vasek Pospisil (Can) Marton Fucsovics (Hon) - Frances Tiafoe (USA) Victoria Azarenka (Blr) - Iga Swiatek (Pol) Ons Jabeur (Tun) - Sofia Kenin (USA/2) Court 17 . 2e match: Matteo Berrettini (Ita/6) - Casper Ruud (Nor/30) . Pas avant 15h00 (21h00) Felix Auger-Aliassime (Can/15) - Corentin Moutet (Fra) Court 5 . 11h00 (17h00) Salvatore Caruso (Ita) - Andrey Rublev (Rus/10) Alex De Minaur (Aus/21) - Karen Khachanov (Rus/11) Court 11 13h00 (19h00) Elise Mertens (BEL/N.16) - Catherine McNally (USA) En dernière rotation: Elise Mertens/Aryna Sabalenka (BEL/Blr/N.2) - Jessica Pegula/Shelby Rogers (USA/USA). (Belga)