Elise Mertens pourrait retrouver Maryna Zanevska au deuxième tour

Elise Mertens pourrait retrouver Maryna Zanevska la semaine prochaine au deuxième tour du tournoi de tennis WTA 500 d'Eastbourne, dernière épreuve sur gazon à Wimbledon, dotée de 757.900 dollars.Le tirage au sort permet en effet ce duel 100% belge au deuxième tour à condition que Maryna Zanevska, 28 ans, 67e mondiale, vienne à bout de la joueuse issue des qualifications qui lui sera proposée. Celle-ci pourrait bien être Kirsten Flipkens. La Campinoise, 36 ans, 252e au classement WTA, a en tous les cas franchi le cap du premier des deux tours de qualifications samedi en écartant la Française Kristina Mladenovic (N.7), 29 ans, 115e mondiale, sa partenaire de double sur le gazon d'Eastbourne, sur un double 6-4, 6-4. Engagée elle ce week-end en demi-finales du double à Birmingham (WTA ), Elise Mertens, 26 ans, 30e mondiale, est de son côté exemptée du premier tour. Kirsten Flipkens et Kristina Mladenovic sont en effet associées dans le tableau du double à Eastbourne où elles affronteront au premier tour la deuxième paire tête de série formée par la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Mexicaine Giuliana Olmos. Le double à Eastbourne sera marqué aussi par la rentrée en compétition de Serena Williams, un an après son élimination à Wimbledon. L'Américaine aux 23 titres en Grand Chelem fera la paire avec la Tunisienne Ons Jabeur. Troisième épreuve du Grand Chelem de l'année, Wimbledon démarre le 27 juin à Londres. (Belga)