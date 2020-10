Elise Mertens qualifiée pour les quarts de finale à Ostrava

Elise Mertens (N.7) s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de tennis WTA d'Ostrava, une épreuve sur surface dure dotée de 528.500 dollars, jeudi en République Tchèque.Elise Mertens, 21e joueuse du monde, a battu en effet au deuxième tour la Tchèque Karolina Muchova, 24 ans, 28e au classement WTA, 6-4 et 6-2, en 1 heure et 23 minutes. Pour se hisser dans le dernier carré, la numéro 1 belge, 24 ans, devra franchir l'obstacle de la 14e mondiale, la Biérolusse Victoria Azarenka (N.4), 31 ans, victorieuse de son côté mercredi au 2e tour d'une autre joueuse tchèque, Barbora Krejcikova (WTA 85), en trois sets - 2-6, 6-2, 6-1 - et 2 heures 13 minutes de jeu. Azarenka a battu Elise Mertens lors de leur seule confrontration sur le circuit, c'était lors du dernier US Open, en quarts de finale. La Biélorusse, ancienne numéro 1 mondiale et victorieuse à deux reprises de l'Open d'Australie (en 2012 et 2013), s'était impoée 6-1, 6-0. Associée à la Bélarusse Aryna Sabalenka, Elise Mertens est engagée dans le double encore jeudi. Formant la paire tête de série numéro 1, le duo doit affronter la Lettone Jelena Ostapenko et la Russe Vera Zvonareva. (Belga)