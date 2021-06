Elise Mertens reste 16e mondiale, un seul changement dans le top 10

Elise Mertens reste 16e au classement mondial publié lundi par la WTA. Dans le top 10, un seul changement est à signaler avec l'entrée de la Tchèque Petra Kvitova.Mertens fait son entrée lundi à Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem. La Limbourgeoise affrontera au premier tour la Britannique Harriet Dart, 142e mondiale et bénéficiaire d'une wildcard. En tête du classement, le top 10 a subi un seul changement avec l'entrée de la Tchèque Petra Kvitova à la 10e place. Sa compatriote Karolina Pliskova perd elle trois places et se classe 13e. Les trois premières places sont toujours occupées par Ashleigh Barty, Naomi Osaka et Simona Halep. Côté belge, Alison Van Uytvanck, 57e, et Kirsten Flipkens, 95e, font du surplace tandis que Greet Minnen gagne une place et se classe 118e. (Belga)