Elise Mertens toujours 20e mondiale

Elise Mertens reste 20e du classement mondial des joueuses de tennis, publié lundi par la WTA. Le top-20 n'a d'ailleurs pas bougé malgré la victoire de l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 5) à Strasbourg samedi.Après un quart de finale il y a près de dix jours à Rome, la Limbourgeoise a pris une semaine de repos avant Roland-Garros. La Belge a d'ailleurs bien entamé son tournoi du Grand Chelem, remportant dimanche son match du premier tour contre la Russe Margarita Gasparyan. L'Australienne Ashleigh Barty trône toujours au sommet du classement. Elle devance la Roumaine Simona Halep et la Japonaise Naomi Osaka, lauréate de l'US Open. La Tchèque Karolina Pliskova et Svitolina complètent le top-5. Deux autres Belges figurent dans le top-100 avec Alison Van Uytvanck, 65e, et Kirsten Flipkens, 81e (-1). Derrière elles se trouvent Greet Minnen (110e, +1), Ysaline Bonaventure (113e) et Yanina Wickmayer (154e). Finaliste au tournoi ITF 25.000 dollars de Grado le 20 septembre en Italie, la jeune Lara Salden, 21 ans, a elle atteint la 250e place, son meilleur classement. A la Porte d'Auteuil, Flipkens et Minnen se sont inclinées au premier tour du simple dimanche alors qu'Alison Van Uytvanck fera son entrée en lice mardi. (Belga)