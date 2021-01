Elise Mertens toujours 20e, sa partenaire de double Aryna Sabalenka grimpe au 7e rang

Elise Mertens occupe toujours la 20e place au classement mondial des joueuses de tennis, publié lundi par la WTA. Le principal changement concerne sa partenaire de double, la Biélorusse Aryna Sabalenka, qui grimpe à la septième place (+3) grâce à son succès à Abou Dhabi la semaine dernière.La numéro 1 belge avait été contrainte de déclarer forfait à Abou Dhabi, où elle aurait dû effectuer sa première sortie de la saison, en raison d'une blessure à l'épaule. Côté belge, Alison Van Uytvanck (65e), Kirsten Flipkens (87e) et Ysaline Bonaventure (123e) ont perdu une place, alors que Greet Minnen (110e) est restée stable. Marie Benoit (238e) a reculé d'un rang, Lara Salden (248e) de deux et Maryna Zanevska (256e) de quatre. Minnen, Bonaventure, Benoit, Salden et Zanevska ont participé aux qualifications de l'Open d'Australie la semaine dernière. Minnen s'est qualifiée pour le tableau final. Bonaventure, battue au dernier tour, a été repêchée comme 'lucky loser'. Benoit, Salden et Zanevska ont été éliminées. Au sommet de la hiérarchie mondiale, l'Australienne Ashleigh Barty devance toujours la Roumaine Simona Halep et la Japonaise Naomi Osaka. (Belga)

