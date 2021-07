Emmanuel Macron s'alarme d'une "société qui se racialise"

"Je vois la société se racialiser progressivement", s'est alarmé le président français Emmanuel Macron dans une interview au magazine Elle, en estimant que "la logique intersectionnelle fracture tout" car elle "renvoie chacun à son identité"."Je suis du côté universaliste. Je ne me reconnais pas dans un combat qui renvoie chacun à son identité ou son particularisme", ajoute le président français, en évoquant cette approche qui dénonce le cumul des discriminations lorsque l'on fait partie de plusieurs minorités. Pour lui, "les difficultés sociales ne sont pas uniquement structurées par le genre et par la couleur de peau, mais aussi par l'inégalité sociale". "Je pourrais vous présenter des jeunes hommes blancs qui s'appellent Kévin, habitent Amiens ou Saint-Quentin (nord), et qui ont aussi d'immenses difficultés, pour des raisons différentes, à trouver un job", répond-il au témoignage de la réalisatrice Amandine Gay sur les difficultés d'être femme et noire. Évoquant son bilan en matière de violences faites aux femmes, au lendemain du forum de l'ONU pour l'égalité femmes-hommes, Emmanuel Macron revendique des "avancées" mais reconnaît que les bracelets anti-rapprochements, mis en place depuis septembre 2020 contre les conjoints violents, sont encore trop peu utilisés. "C'est en train de monter progressivement, même si 145 bracelets posés, c'est trop peu", dit-il. Il exprime par ailleurs son opposition à un délai allant jusqu'à 16 semaines pour l'avortement, le jugeant en ce cas "traumatisant". "Je n'y suis pas favorable. Chaque année, 4.000 à 5.000 femmes vont à l'étranger pour pouvoir le faire, mais c'est avant tout le signe d'un échec de notre prise en charge", selon lui. Il annonce enfin une meilleure prise en charge de l'endométriose, maladie chronique liée aux règles qui atteint une femme sur dix, avec des mesures à la rentrée. (Belga)

