Empoisonnement de Navalny - Navalny "doit être libéré immédiatement"

Alexeï Navalny, principal opposant russe, arrêté dimanche à Moscou "doit être libéré immédiatement" a exhorté Jake Sullivan, futur conseiller à la sécurité nationale du président élu américain Joe Biden.Le militant anti-corruption et ennemi juré du Kremlin a été arrêté par les services pénitentiaires dimanche dès son arrivée à Moscou depuis l'Allemagne, où il se trouvait en convalescence ces derniers mois après avoir survécu à un empoisonnement présumé. "M. Navalny doit être libéré immédiatement, et les auteurs de cette attaque scandaleuse contre sa vie doivent être tenus responsables", a dénoncé M. Sullivan, qui prendra ses fonctions le 20 janvier. a"Les attaques du Kremlin contre M. Navalny ne sont pas seulement une violation des droits humains, mais un affront au peuple russe qui veut que sa voix soit entendue", a-t-il tonné sur Twitter. Plusieurs parlementaires américains ont également condamné cette interpellation et appelé à la remise en liberté de l'opposant de 44 ans. Le gouvernement américain n'avait, lui, pas encore réagi à la nouvelle. Sollicité par l'AFP, le département d'Etat n'a pas donné suite immédiatement. (Belga)

