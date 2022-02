Emprisonnement de Navalny - Russie: début d'un nouveau procès visant l'opposant Navalny

Un tribunal russe a commencé mardi l'examen d'une nouvelle affaire visant le principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, déjà emprisonné depuis plus d'un an pour une affaire de fraude et qui encourt dix ans de prison supplémentaires.M. Navalny est apparu dans une salle d'audience de sa prison à une centaine de kilomètres de Moscou, vêtu de son uniforme de bagnard et les cheveux rasés, aux côtés de ses avocats et entouré de plusieurs gardes, a constaté une journaliste de l'AFP. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.