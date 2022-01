En 2021, la Belgique a pu compter sur ses centrales 90% du temps

Le parc nucléaire a particulièrement bien "tourné" l'an dernier, avec plus de 90% de disponibilité. Il n'y a eu que deux courts arrêts non planifiés, fait savoir Le Soir dans son édition de samedi.D'après les calculs effectués par Le Soir, sur la base des déclarations d'indisponibilités publiées par Engie sur le site internet Nord Pool, les sept réacteurs nucléaires ont tourné à plein régime pendant 93% de l'année. Un chiffre qui a été globalement confirmé par l'exploitant au quotidien, qui a relevé une disponibilité moyenne légèrement plus basse, de 91,8%. Après une année quasi complète de sommeil en 2020, c'est Tihange 1 qui signe la meilleure "performance" en 2021, avec 99% de disponibilité. Le réacteur n'a été impacté que par d'infimes variations de puissance, mais n'a pas connu d'arrêt de toute l'année. Idem pour Tihange 3 qui a aussi rempli son office de manière ininterrompue (99%). Viennent ensuite Doel 1 (91%), Doel 3 (89,5%), Doel 2 (89,1%), Doel 4 (87,4%) et Tihange 2 (85,8%). (Belga)

