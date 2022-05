En 5 ans, le nombre de travailleurs handicapés a augmenté de 10% sur le marché de l'emploi

Au cours des cinq dernières années, le nombre de personnes en situation de handicap en activité sur le marché régulier de l'emploi a progressé de 10%, ressort-il d'une analyse de l'entreprise de services RH Acerta sur base des données de plus de 30.000 entreprises privées.Les secteurs des services (0,27 %), de l'horeca (0,26 %) et du non-marchand (0,24 %) sont les principaux employeurs des travailleurs présentant un handicap. L'horeca a par ailleurs enregistré la plus forte augmentation ces 5 dernières années (+33 %), devant la logistique et les transports (+21,3 %) et l'industrie métallurgique et manufacturière (+20,9 %). A l'autre bout du classement, l'intérim et les titres-services (0,05 %) et les secteurs de la chimie, de l'industrie pharmaceutique et de l'énergie (0,06 %) font figure de mauvais élèves. Enfin, les entreprises employant entre 5 à 9 travailleurs accueillent en moyenne le pourcentage le plus élevé de travailleurs en situation de handicap (0,37 %), contre 0,11% pour les entreprises comptant de 500 à 999 travailleurs. "Les organisations de plus petite envergure ont souvent un côté plus personnel et peuvent fournir un accompagnement plus personnalisé aux personnes qui le nécessitent. Grâce aux subventions, elles ont la possibilité d'engager ce travailleur supplémentaire", explique Donatienne Knipping, experte RH chez Acerta Consult. "L'intégration des personnes en situation de handicap sur le lieu de travail reste parfois un tabou. Nous devrions pouvoir aborder ce sujet plus ouvertement. Les subventions constituent un bon début, mais en réalité, ce sont les mentalités qui doivent changer. Les entreprises doivent être ouvertes à l'idée d'occuper des collaborateurs différents, et doivent également être disposées à trouver un moyen pour que cette occupation se déroule de manière optimale", a-t-elle conclu. (Belga)

