En Bulgarie, le président sortant réélu pour poursuivre le changement

Les Bulgares ont, sans surprise, renouvelé dimanche leur confiance à leur président, devenu une figure clef du mouvement anti-corruption dans ce pays, le plus pauvre de l'UE, selon des estimations à la sortie des urnes.Roumen Radev, ancien pilote de chasse et ex-chef des forces armées âgé de 58 ans, a recueilli entre 63 et 65% des suffrages, selon trois instituts de sondage. Son adversaire Anastas Guerdjikov, qui se présentait avec l'appui du parti conservateur Gerb de l'ex-Premier ministre Boïko Borissov, est crédité de 31 à 33% des voix. Le scrutin, le quatrième de l'année, se déroulait en pleine vague meurtrière de la pandémie de Covid-19. Moins de 25% des 6,9 millions d'habitants sont complètement vaccinés, la mortalité y est une des plus élevées au monde et les vétustes hôpitaux sont débordés. (Belga)

