En Espagne, 832 personnes ont succombé au Covid-19 en 24 heures

Le nombre de morts en 24 heures dus à la pandémie de coronavirus a encore progressé en Espagne à 832, selon le dernier bilan officiel samedi, ce qui porte le nombre de décès à 5.690 dans le pays.Hormis une inflexion jeudi, le nombre de morts quotidiens ne cesse de progresser jour après jour en Espagne, deuxième pays comptant le plus grand nombre de morts du Covid-19 dans le monde derrière l'Italie. Il avait été de 769 vendredi. Le nombre de cas a progressé de plus de 8.000 en 24 heures, à 72.248 alors que les autorités ont décidé de pratiquer de plus en plus de tests afin de mieux évaluer l'ampleur de la pandémie dans le pays. Mais, note positive soulignée par les autorités, le rythme de l'augmentation quotidienne du nombre de cas comme celle du nombre de morts a marqué un ralentissement ces derniers jours alors que le gouvernement ne cesse de répéter que l'Espagne ne devrait plus être très loin du pic de l'épidémie. Les plus de 46 millions d'Espagnols sont soumis depuis le 14 mars à un confinement des plus stricts qui a été prolongé cette semaine jusqu'au 11 avril. La région de Madrid reste la plus touchée du pays avec 2.757 morts, soit près de la moitié des décès du pays, et 21.520 cas. Face à cette explosion des décès, les autorités madrilènes vont installer dès lundi une deuxième morgue temporaire dans un bâtiment public inutilisé en banlieue de la capitale après en avoir installé une dans la patinoire d'un centre commercial. (Belga)