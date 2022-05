En Wallonie, 51% des étrangers non européens sont inactifs

En Wallonie, plus de la moitié (51,3 %) des étrangers non européens âgés de 25 à 64 ans ne sont ni à l'emploi, ni à la recherche d'un emploi, selon une étude menée par des chercheurs de l'UGent relayée par La Libre et Het Belang Van Limburg mercredi. La situation à Bruxelles (43,1 % d'inactifs) et en Flandre (41,1 %) n'est guère meilleure. Et elle est pire que dans tous les autres pays européens.L'étude montre également que sur 1,3 million de 25-64 ans inactifs en Belgique, 123.000 sont des étrangers non européens. Ceux-ci représentent donc 9,4 % de tous les inactifs du pays, alors que les étrangers non européens ne représentent que 4,6 % de l'ensemble des 25-64 ans. Ainsi, la part des personnes ayant une nationalité hors UE-27 parmi les inactifs en Belgique est plus de deux fois supérieure à leur part parmi l'ensemble des 25-64 ans. Cette distorsion est moins prononcée dans l'ensemble de l'Europe, où ces taux sont respectivement de 8,6 % et 5,8 %. Dans une récente étude, les chercheurs avaient montré que 44,2 % des 25-64 ans ayant une nationalité hors UE-27 sont inactifs, contre 11,5 % de travailleurs et 44,3 % de chômeurs. Ce score de 44,2 % est là aussi pire que dans tous les autres pays européens inclus dans Eurostat. (Belga)

