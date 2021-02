En Wallonie, le cdH appelle à mobiliser les gares et les hôtels pour les sans-abris

En Wallonie, le cdH appelle à la mobilisation des gares et des hôtels pour protéger les sans-abris de la vague de froid qui s'est abattue sur la Belgique cette semaine. "Le plan grand froid a été activé et des communes ont déjà pris des initiatives locales mais face à l'urgence, il faut passer à la vitesse supérieure", estime la députée wallonne cdH Alda Greoli."Tout comme à Bruxelles, il faut mobiliser les gares, et pas uniquement dans les grandes villes. Les hôtels peuvent également être utilisés, avec une compensation des autorités régionales", souligne-t-elle en plaidant également pour le renforcement des équipes sociales "afin d'offrir un accompagnement de qualité" dans la durée. "Cette mobilisation des gares pourrait être discutée en comité de concertation mais elle peut aussi découler d'une initiative de la Région, comme le gouvernement bruxellois l'a fait", ajoute Alda Greoli qui compte interpeller sur le sujet la ministre wallonne de l'Action sociale, Christie Morreale, lors de la séance plénière du parlement wallon prévue demain/mercredi. (Belga)