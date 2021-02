En Wallonie, le taux d'adhésion au vaccin du personnel des maisons de repos atteint 77%

En Wallonie, le taux d'adhésion à la vaccination du personnel des maisons de repos atteint désormais 77%; celui des résidents s'affichant à 85%, selon les chiffres publiés vendredi par la délégation générale covid-19 auprès de la Région wallonne."Le taux d'adhésion du personnel a connu la plus grande progression, passant de 33% la première semaine de la campagne de vaccination à 77% lors de la 6e semaine, une nette augmentation qui place leur taux d'adhésion moyen au-delà de l'objectif des 70%", précise la délégation. Cette dernière a clôturé ce vendredi les commandes de vaccins à destination des dernières maisons de repos et de soins de Wallonie pour administrer la deuxième dose de vaccin aux résidents et aux travailleurs. (Belga)