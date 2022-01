Encore 64 noms ajoutés à l'affiche de Rock Werchter

Pas moins de 64 noms ont été ajoutés à l'affiche du festival Rock Werchter, tandis que 90% des billets ont été vendus, ont annoncé vendredi les organisateurs du festival, qui se déroulera cette année du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet.Parmi les nouveaux noms se trouvent Rag'n'Bone Man, Lianne La Havas, First Aid Kit, Leon Bridges, Anne-Marie et Michael Kiwanuka ainsi que les Belges Bazart, Balthazar, Lost Frequencies et Stikstof. Ils s'ajoutent à Pearl Jam, Metallica, Imagine Dragons et Red Hot Chili Peppers. Le groupe Queens of The Stone Age, initialement annoncé pour le 1er juillet, a finalement été annulé en raison d'un changement de programme dans sa tournée. Les billets pour les journées du vendredi 1er et du dimanche 3 juillet sont déjà épuisés. Seuls restent un nombre limité de billets combi et de billets journaliers pour les autres jours. (Belga)