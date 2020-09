"Encore beaucoup de détails à régler" analyse la Red Panthers Charlotte Englebert

L'euphorie d'enfin reprendre la compétition internationale de hockey, même à huis clos, était bien présente au sein des Red Panthers, mardi après-midi lors de leur reprise en Hockey Pro League, contre l'Allemagne, à Düsseldorf. La défaite subie 2-0 quelque 2 heures plus tard face aux Danas de Xavier Reckinger n'a en rien modifié leur sentiment."Nous avons entamé ce match dans un excellent état d'esprit, ravies d'enfin pouvoir disputer une rencontre internationale, ce qui n'a rien à voir avec des entraînements ou un match de championnat national", a commenté Charlotte Englebert, 19 ans, l'une des 'rookies' de l'équipe belge qui avait bien réussi son entrée en matière avec les A lors de la tournée océanienne en Australie et Nouvelle-Zélande avant que le crise sanitaire ne fasse son apparition. "Nous basons énormément notre nouveau système de jeu sur un nouveau type de 'press', mais il nous reste encore énormément de détails à régler. Celui-ci à bien fonctionné en début de rencontre et puis l'Allemagne l'a bien décrypté et a trouvé nos faiblesses", analyse la milieu de terrain des Panthers et du Racing. "Notre objectif demain (à nouveau contre l'Allemagne à Düsseldorf, ndlr) sera d'améliorer ce 'press' sur lequel nous nous basons tellement en raison de la rapidité de nos attaquantes. C'est vrai aussi que nous tenterons de mieux alimenter nos statistiques de pc, pénétrations dans le cercle et possession de balle, qui aujourd'hui ne nous ont vraiment pas été favorables", a conclu Englebert. (Belga)