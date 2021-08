Encore des averses et de la fraîcheur

Cet après-midi, des nuages cumuliformes se développeront dans l'intérieur des terres; ils donneront lieu à des averses ponctuelles mais parfois intenses et orageuses, annonce mercredi l'Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée. Ces averses seront peu mobiles et pourraient dès lors très localement conduire à des cumuls de précipitations supérieurs à 10 mm en 1h, ou éventuellement à plus de 20 mm en 6h. Les maxima se situeront entre 17 en Ardenne et 23 degrés ailleurs, sous un vent faible à modéré.En début de soirée, la tendance aux averses sera encore présente. Du brouillard et des nuages bas pourraient se former en plusieurs endroits pendant la nuit. Les minima seront compris entre 10 et 16 degrés. Jeudi, après la dissipation de la grisaille matinale, nous bénéficierons de périodes ensoleillées. Mais l'après-midi, le ciel deviendra à nouveau plus changeant avec des averses locales, parfois orageuses, qui arroseront le pays. Le thermomètre ne dépassera pas les 23 degrés. Les jours suivants, même topo, avec la persistance d'un temps variable et relativement frais. (Belga)

