Encore des températures fraîches pour la saison jeudi

Les maxima, encore trop frais pour la saison, se situeront entre 16 et 22 degrés jeudi, indique l'Institut royal météorologique (IRM).Jeudi matin, le temps sera sec sur la plupart des régions, avec quelques champs nuageux principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Au littoral, quelques averses seront encore possibles. En cours de journée, les conditions vont s'améliorer à la Côte. Dans l'intérieur, des nuages cumuliformes se développeront et laisseront s'échapper quelques ondées isolées. Les maxima se situeront entre 16 et 22 degrés, sous un vent d'ouest à sud-ouest modéré dans les terres et assez fort à la mer. Les rafales pourront atteindre les 55km/h. Jeudi soir et durant la nuit, le temps deviendra d'abord sec avec de larges éclaircies. En seconde partie de nuit, le ciel s'ennuagera depuis l'ouest. Des périodes de pluie et quelques averses suivront rapidement. Le centre et l'est du pays échapperont encore aux précipitations. Les minima seront compris entre 9 et 14 degrés, sous un vent faible à modéré de sud à sud-ouest revenant au sud-est. (Belga)

