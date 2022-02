Encore un peu de pluie vendredi avant un week-end ensoleillé

Le temps sera encore changeant vendredi après-midi avec un risque d'averse, particulièrement en Ardenne et dans le nord-est, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Ces pluies seront parfois accompagnées de grésil ou de coups de tonnerre. Les Hautes-Fagnes pourraient également voir quelques flocons de neige fondante. À la côte, le soleil sera plus présent et le temps plus sec. Les maximas oscilleront entre 2 ou 3 degrés dans les hauteurs et 7 à 9 degrés en plaine. Le vent sera modéré à l'intérieur des terres et assez fort de secteur nord-ouest au littoral.Le temps se fera plus calme et sec durant la soirée et la nuit, avec un ciel de moins en moins nuageux. Des nuages bas ou de brouillard givrant pourront toutefois se former par endroit. Quelques plaques de glace ou de givre sont également possible localement. Il gèlera un peu partout dans le pays avec des minimas compris entre 0 et -5 degrés, avec localement jusqu'à -7 degrés. Le vent sera faible de secteur sud ou sans direction précise. Samedi, le temps sera beau mais frais dès le lever du jour. Quelques brouillards givrants résiduels devraient se lever au cours de la matinée pour laisser place a un temps généralement ensoleillé. Les températures grimperont jusqu'à 3 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés dans l'ouest. Le vent sera faible de sud-est, sauf à l'ouest du pays où il sera modéré. Dans la nuit de samedi à dimanche le ciel sera dégagé et le temps sec. Les températures chuteront à nouveau pour atteindre des minimas entre 0 et -4 degrés. Le vent sera faible a modéré de sud-est. Enfin, le temps ensoleillé persistera dimanche avec des gelées matinales dans la plupart des régions. Les maximas seront compris entre 5 et 10 degrés. (Belga)

