Enduro World Series - Martin Maes 13e à Petzen-Jamnica et 4e du classement général

Martin Maes a pris la 13e place finale de la seconde manche des Enduro World Series de mountainbike, disputée samedi et dimanche à Petzen et Jamnica , en Autriche et Slovénie. Il a concédé 1:29 au vainqueur le Canadien Jesse Melamed à l'issue des 5 étapes, des 40,32 km et 1247 m de dénivelé positif. L'Américain Richard Rude Jr a pris la 2e place à 14 secondes et l'Australien Jack Moir la 3e à 16 secondes.Bart De Vocht s'est classé 36e à 2:26, Gilles Franck 46e à 2:42 et Jonas Demuylder 123e à 6:18. Maes avait terminé 5e de la première manche disputé les 4 et 5 juin à Innerleithen en Écosse remportée par le Britannique Innes Graham devant Melamed. Au classement après 2 des 8 manches, Melamed est en tête du classement de ces EWS avec 520 points devant Rude Jr (450), le Néo-Zélandais Edward Masters (400), 4e dimanche, et Maes (310). (Belga)