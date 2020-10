Engie donne son feu vert à la vente de 29,9% de Suez à Veolia

Le conseil d'administration d'Engie a annoncé lundi avoir accepté l'offre du groupe d'eau et de déchets Veolia, qui va lui racheter 29,9% du capital de son concurrent Suez pour 3,4 milliards d'euros."Le conseil a pris acte de l'ensemble des engagements pris par Veolia, et notamment de son engagement inconditionnel de ne pas déposer d'offre publique d'achat hostile à l'issue de l'acquisition de la participation d'Engie dans Suez, et des échanges entamés entre les parties ces derniers jours sur le projet industriel", écrit Engie dans un communiqué. (Belga)