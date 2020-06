Enlèvement d'un garçon de 13 ans - Un des suspects est un combattant syrien extrémiste connu des autorités

Un des suspects dans l'affaire de l'enlèvement et de la séquestration d'un garçon âgé de treize ans n'est pas inconnu des autorités judiciaires puisqu'il s'agit du combattant syrien Khalid Bouloudo, de Maaseik, ont indiqué lundi entre autres VRT Nieuws et Het Belang van Limburg. Le parquet n'a toutefois jusqu'ici pas confirmé cette information.Khalid Bouloudo est un des islamistes extrémistes les plus en vue dans le pays. Il a déjà fait l'objet d'une condamnation à trois ans de prison avec sursis pour avoir recruté des jeunes combattants pour l'Etat islamique en Syrie. Ont également été interpellés en tant que suspects lundi un homme de Zutendaal et un jeune homme d'une vingtaine d'années, domicilié quant à lui à Anvers. Leurs avocats Abdel Belkhouribchia et Jan Keulen n'ont pas été en mesure de donner des informations au sujet de cette affaire. Les renvois devant le juge d'instruction étaient toujours en cours lundi après-midi. Les suspect interpellés passeront en chambre du conseil vendredi. Leurs avocats auront accès au dossier jeudi. En tout sept personnes suspectes ont été appréhendées lundi -quatre à Anvers et trois en Limbourg -, après des perquisitions dans l'affaire de l'enlèvement d'un garçon de treize ans, issu d'une famille connue à Genk. La victime a été libérée, en bonne santé, lundi peu après minuit, après 42 jours de séquestration. (Belga)

