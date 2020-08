Enseignement: "Je ne m'attends pas à une année facile", concède la ministre Désir

A quelques jours d'une rentrée scolaire chamboulée par la pandémie de coronavirus, la ministre de l'Enseignement obligatoire en Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir (PS), ne s'attend pas à une année facile. Le port du masque généralisé chez les ados et les adultes "c'est le prix à payer pour garantir le droit à l'éducation", affirme-t-elle samedi dans le journal Le Soir et les titres de Sudpresse.Alors que certains élèves n'ont plus mis les pieds à l'école depuis le 13 mars, la ministre ne craint pas les retards d'apprentissage. "Quelques mois perdus sont peu de chose à l'échelle d'une scolarité de 15 ans. Par contre, je ne pourrai plus tenir le même discours si l'année qui commence est à nouveau chaotique", indique-t-elle. En cas d'absentéisme massif des enseignants, Mme Desir assure avoir pris des mesures pour lutter contre la pénurie. "Pour l'heure, l'immense majorité des professeurs est dans les starting-blocks. Si d'aventure des professeurs devaient se retrouver en quarantaine mais asymptomatiques, nous pourrions les solliciter pour faire l'école à distance", précise-t-elle. Enfin, si la ministre ne peut prévoir avec certitude que les établissements scolaires ne fermeront pas leurs portes, elle souligne que "même en code rouge pour les secondaires, les élèves fréquenteront l'école à mi-temps et feront de l'enseignement à distance pour l'autre mi-temps". (Belga)

