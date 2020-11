Enseignement supérieur: La Flandre ouvre la porte à la reprise très limitée des activités

Les activités et les cours pratiques pourront reprendre de manière "très limitée", dès le 30 novembre, dans l'enseignement supérieur flamand, annonce lundi le ministre régional Ben Weyts (N-VA), après avoir consulté des virologues, les responsables des hautes écoles et des universités ainsi que des représentants des associations étudiantes.Depuis fin octobre, les cours ne se donnent qu'à distance dans l'enseignement supérieur, à l'exception de quelques formations dans le domaine des soins de santé. À partir du 30 novembre, au nord du pays, un certain nombre d'activités pourront toutefois reprendre, en priorité pour les étudiants de première année. Des sessions accélérées seront notamment organisées afin de permettre aux étudiants de se préparer pour les examens. Les cours pratiques pourront également avoir lieu, à charge pour chaque école de définir quels cours correspondent à cette définition. Enfin, des lieux d'étude pourront être rouverts pour les étudiants qui en ont besoin. L'enseignement à distance reste néanmoins la norme, seules 10% des activités sur les campus étant à nouveau autorisées dès le mois prochain, a rappelé Ben Weyts. (Belga)