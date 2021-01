Ensors - "De Patrick" et "De Twaalf" grands gagnants des Ensor

Le film "De Patrick" et la série télévisée "De Twaalf" sont les grands gagnants du Gala des Ensor, récompensant le meilleur du cinéma flamand, qui avait lieu samedi soir au Casino d'Ostende. En raison des mesures sanitaires, la cérémonie a été retransmise en direct sur Canvas. La salle du casino était vide et les statuettes ont été remises aux lauréats des 22 catégories au Thermae Palace à Ostende.Tant "De Patrick" que "De Twaalf" ont remporté sept Ensor. "De Patrick", du réalisateur Tim Mielants, était nommé dans 13 catégories. Il a excellé dans celles du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario, du meilleur acteur (Kevin Janssens), du meilleur directeur de la photographie, du meilleur costume et de la meilleure direction artistique. Tom Mielants a remercié toute son équipe dans une vidéo enregistrée depuis l'étranger. La série "De Twaalf", du réalisateur Wouter Bouvijn qui relate le procès d'assises de Frie Palmers, accusée d'avoir tué sa fille et sa meilleure amie, s'est quant elle fait remarquée dans les catégories de la meilleure série flamande, meilleur réalisateur de série, meilleur scénario de série, meilleur montage, meilleure conception sonore, meilleur acteur dans une série (Josse De Pauw) et meilleure actrice dans une série (Maaike Cafmeyer). "Je suis un peu sous le choc. Je gagne cet Ensor à un moment difficile de ma vie. Merci d'être si gentil avec moi", s'est exprimée cette dernière, émue, remerciant sa famille. (Belga)