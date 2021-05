Entorse de la cheville pour Dries Mertens (Naples): "son état évalué au jour le jour"

Dries Mertens "est aux soins et son état sera évalué au jour le jour", l'état de sa cheville plus précisément, a noté le club de Naples dans une note sur l'entraînement des Napolitains dimanche.Samedi, Dries Mertens était monté au jeu à la 69e minute lors du déplacement de Naples à La Spezia (1-4), mais le Diables Rouges a du être remplacé quelques minutes plus tard, à la 76e, victime d'une entorse à la cheville gauche. Les Napolitains étaient de retour à l'entraînement dimanche pour préparer leur prochaine rencontre, mardi déjà, fce à l'Udinese au stade Maradona pour le compte de la 36e journée de Serie A. (Belga)

