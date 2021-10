Environ 1,25 million de demandes de tests PCR gratuits en trois mois

Quelque 1,25 million de demandes ont été enregistrées pour les tests gratuits instaurés au début des vacances d'été pour les Belges de plus de 6 ans qui n'étaient pas encore complètement vaccinés. "Le nombre de demandes a fortement diminué ces dernières semaines", indique vendredi Karine Moykens, responsable de la task force testing.Sur les 1.250.085 codes demandés, environ 72% ont été utilisés. Le système a également été utilisé pour demander 287.000 codes de tests payants, dont 48% effectivement réalisés. Le taux de positivité de ces tests n'est pas communiqué pour des raisons de confidentialité. Ces dernières semaines, le nombre de demandes était tombé à entre 100 et 140 par jour. "C'est logique, grâce à la couverture vaccinale plus élevée, le besoin de tests gratuits a diminué", explique Karine Moykens. (Belga)